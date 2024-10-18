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TDV'den Yetimlere Destek: Unutursan Yetim Kalır Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı, yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için projelerini genişletiyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:07
TDV'den Yetimlere Destek: Unutursan Yetim Kalır Projesi

TDV, Yetimlere Destekte Bulunuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" adlı projesi ile yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin Kapsamı ve Destek Miktarı

2021 yılında başlatılan kampanya aracılığıyla, yurt içinde 7 bin 804 yetime doğrudan destek sağlanmakta. TDV Genel Merkezi, 20 ilde 606 yetime yardım ulaştırırken, illerdeki şubeler vasıtasıyla 7 bin 198 yetime ulaşılmakta.

Uluslararası Destekler

Proje, sadece Türkiye ile sınırlı değil; 2024 yılı itibarıyla 12 ülkede 1096 yetime düzenli destek sunuluyor. Bu ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş yer alıyor. Ayrıca, Somali, Tanzanya ve Afganistan gibi yerlerde yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Güvenli Ortamlar İçin Projeler

TDV, yetim çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümeleri için çeşitli projeler yürütmekte. Afganistan, Tanzanya ve Zimbabve'de inşa edilen yetimhaneler, yüzlerce yetim çocuğun barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor.

Sosyal ve Manevi Destekler

Vakıf, maddi yardımın yanı sıra yetimlerin sosyal ve manevi gelişimlerini de destekliyor. Ramazan ayında "Evimin Süsü Ramazan" projesi ile hediye paketleri dağıtılırken, Kurban Bayramı'nda ev ziyaretleri ile bayram sevinci yaşatılıyor.

Kırtasiye Yardımları

Yeni eğitim öğretim yılı için projeler kapsamında, yurt içindeki deprem bölgeleri de dahil olmak üzere 2 bin yetime kırtasiye desteği verilirken, Afganistan, Kamerun, Yemen, Somali ve Lübnanda 2 bin 800 yetime çanta ve kırtasiye malzemesi ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında, Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi pek çok ülkedeki yetimlere de düzenli destek veriliyor. Ayrıca Somali, Tanzanya ve Afganistan'da yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında, Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi pek çok ülkedeki yetimlere de düzenli destek veriliyor. Ayrıca Somali, Tanzanya ve Afganistan'da yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında, Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi pek çok ülkedeki yetimlere de düzenli destek veriliyor. Ayrıca Somali, Tanzanya ve Afganistan'da yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yetimlerin barınma, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Proje kapsamında, Afganistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Bangladeş gibi pek çok ülkedeki yetimlere de düzenli destek veriliyor. Ayrıca Somali, Tanzanya ve Afganistan'da yetimlerin eğitim ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

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