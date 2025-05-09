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TDV, Gençlere Yönelik 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' Kampanyasını Sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı, gençleri kurban ibadetiyle tanıştıran 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' kampanyasını bu yıl da devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 10:53
TDV, Gençlere Yönelik 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' Kampanyasını Sürdürüyor

TDV, Gençlerle Kurban İbadetinde İlk Adımı Atıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadeti ile tanışmalarını sağlamak amacıyla başlattığı "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek.

Kampanya ile İyilik Kültürü Yaygınlaşıyor

TDV'den yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile yürütülen vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında devam eden kampanyanın gençleri dini bir ibadet ile tanıştırdığı, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılmasına, böylece toplumsal değerlerin güçlenmesine katkı sağladığı bildirildi.

Gençlerin İyi Niyetini Güçlendiren Bir Proje

TDV Genel Müdürü İzani Turan, gençlerin kurban ibadeti ile buluşmalarının önemine değinerek, "Genç kardeşlerimizin ilk kurbanlarını 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' kampanyamızla gerçekleştirmeleri, yalnızca ibadetin ifası değil, aynı zamanda bir iyilik yolculuğuna atılan ilk adımdır" dedi. Bu kampanya, genç yüreklerde ibadet şuuru ve sosyal sorumluluk bilincini aynı anda yeşertiyor.

Dayanışma Kültürünü Geleceğe Taşıyor

Turan, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlılıklarının toplumsal dayanışmanın sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gençlerimizin bu iyilik hareketine katılımı, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün nesilden nesile aktarılmasına vesile oluyor. Onların duyarlılığı ve kampanyayı gönülden sahiplenişi, iyiliği çoğaltan en güçlü umudumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kurban Bağışları 80 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Turan, bu yıl kurban bağışlarının Türkiye başta olmak üzere Gazze ve diğer kriz bölgeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 80 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Vekaletle kurban kesim hisse bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Bağış İçin Farklı Seçenekler Sunuluyor

Turan, hayırseverlerin bağışlarını tdv.org, bagis.tdv.org web adresleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla yapabileceğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gençlerin kurban ibadetiyle tanışmasını sağlamak amacıyla başlattığı "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da sürdürecek.

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