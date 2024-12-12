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TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 Yıllık Serüveni Sinemada: 'Hep Otuz Üç Yaşında' Vizyona Girdi

TDV İslam Ansiklopedisi’nin 33 yıllık hikayesini anlatan 'Hep Otuz Üç Yaşında' filmi yarın vizyona giriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:24
TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 Yıllık Serüveni Sinemada: 'Hep Otuz Üç Yaşında' Vizyona Girdi

TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 Yıllık Serüveni Sinemada

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesini ele alan 'Hep Otuz Üç Yaşında' adlı film, yarın vizyona girmeye hazırlanıyor. Bu film, yalnızca bir ansiklopedinin yazım sürecini değil, aynı zamanda bir dönemin ve ortak bir idealin öyküsünü de derinlemesine irdeliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vurgu Yaptığı Değerler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu filmin insanlığın hafızasını diri tutmak adına verilen bir çabanın ve ilim ile irfan yolunda gösterilen fedakarlıkların sinema diliyle hayat bulmuş hali olduğunu belirtti.

Erbaş, Hep Otuz Üç Yaşında filminin, TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık emekle şekillenen hikayesini gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Film, bu toprakların ilim, irfan ve hikmetle yeniden ayağa kalkışını gösteriyor. Aynı zamanda bilginin en büyük güç olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Bir İdealin Peşinden Koşmak

Erbaş, filmde görülen her detayın yalnızca ansiklopediyi değil, onun arkasındaki hayalleri, korkuları ve umutları da temsil ettiğinin altını çizdi. "Bu film, binlerce insanın ilme ve insanlığa duyduğu sevdayla nasıl bir araya geldiğine tanıklık ediyor. Youngların cesaretlerini pekiştirmek ve geleceğe daha büyük bir güçle taşımak için yapılan güçlü bir çağrıdır." şeklinde konuştu.

İslam coğrafyasında tamamlanmış özgün ansiklopediler arasında gösterilen 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi, 33 yıllık bir süreçte ortaya çıkarak önemli bir bilgi kaynağı olma özelliğini taşıyor. Bu film, hem akademik çevreler hem de sinemaseverler için büyük bir ilgiyi üzerine çekecek.

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