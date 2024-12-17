TDV, Kahramanmaraş'ta 62 Yetim Çocuğa Kış Bayramı Hediyesi Verdi

Kahramanmaraş'ta Yetim Çocuklara Umut Işığı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş'ta düzenlediği 'Kış Bayramı Projesi' ile 62 yetim çocuğa kıyafet desteği sağladı. Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, TDV yetkilileri ve gönüllüleri, çocukların kışlık kıyafetlerini seçmelerine yardımcı oldular.

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek

İl Müftü Yardımcısı Songül Haktan, etkinlik sırasında gazetecilere verdiği bilgide, “Yetimleri giydirip yüzlerini güldürmek için bir araya geldik,” ifadelerini kullandı. Haktan, Türkiye genelinde yapılan projelerin ayrıntılarına değinerek, “Kış Bayramı Projesi ile 20 ilde 1500 yetim çocuğa ulaştık,” dedi.

Haktan ayrıca, “Unutursan Yetim Kalır” projesi çerçevesinde 62 yetim çocuğun kışlık ihtiyaçlarının karşılandığını ve etkinliklerin sürekli devam edeceğini vurguladı. “Yetimlerimizin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz,” diye ekledi.

Etkinlikte Eğlenceli Anlar

Kıyafet dağıtımının ardından, rap sanatçısı Resul Aydemir, çocuklara müzik dinletisi sundu. Aydemir, çocuklara yabancı kahramanlar yerine Türk tarihindeki öne çıkan isimleri örnek almayı önerdi. Seyit Onbaşı, Fatih Sultan Mehmet, Harezmi, İbn-i Sina ve El Cezeri gibi figürleri ön plana çıkararak, genç beyinlere ilham vermeyi amaçladı.