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TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 469 Kütüphaneye 101.930 Kitap

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Hediyem Kitap Olsun' kampanyasıyla 469 kütüphaneye kitap yardımı yaparak okuma alışkanlığını teşvik etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:49
TDV'nin 'Hediyem Kitap Olsun' Projesiyle 469 Kütüphaneye 101.930 Kitap

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kitap Destek Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası aracılığıyla 469 kütüphaneye toplam 101.930 kitap desteği sağladı. Bu çaba, "Dünya Okuma Yazma Günü" vesilesiyle duyuruldu.

Okumanın Önemi

TDV Genel Müdürü İzani Turan, okumanın hayatı zenginleştiren yegâne yol olduğunu belirterek, "Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku' olmuştur. Bu doğrultuda, vakfımız başarılı çalışmalar yürütmektedir" dedi.

Kampanya Hakkında Detaylar

Turan, "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası ile eğitim kurumları, gençlik merkezleri, cezaevleri gibi birçok alanda kitap ulaştırarak okuma bilincini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. 2022 yılında başlatılan kampanyanın her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.

Kitap Kategorileri

Sağlanan kitaplar, çocuklar, gençler ve aileler için çeşitli kategorilerde; din eğitimi, kültür eserleri, ilahiyat yayınları ve yabancı dil kitapları gibi zengin içerikler sunmaktadır.

Destek İçin Bağış Yapabilirsiniz

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, "KİTAP" yazarak 5601 numarasına SMS gönderebilir ya da bagis.tdv.org adresinden bağış yapabilirler.

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap...

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap desteği sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap...

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap desteği sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap...

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasıyla 469 kütüphaneye 101 bin 930 kitap desteği sağladı.

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