TDV, Şehit Mehmet Ali Horoz'un Vasıyeti ile Afrika'da Su Kuyusu Açacak

TDV, Afrika'da Su Kuyusu Açacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti gereği Afrika'da su kuyusu açmak için hazırlıklara başladı.

Vasiyeti Yerine Getiriliyor

TDV tarafından yapılan açıklamada, Horoz’un şehadeti öncesinde kaydettiği videoda, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." ifadeleri hatırlatıldı. Bu talebin yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Su Kuyusu Açılacak Bölge

Açılması planlanan su kuyusunun Nijerya'nın yaklaşık 4 bin nüfuslu Adamawa Yola bölgesine yapılması hedefleniyor. Kuyunun inşası için sondaj çalışmalarına Türkiye’nin Abuja Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından başlandı ve üst yapı inşaatının 35 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

TDV'nin İhtiyaç Sahiplerine Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı'nın daha önce gerçekleştirdiği "Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projeleri doğrultusunda, dünya genelinde 1292 su kuyusu açılışı yapılmış durumda. Bu çalışmalar, açlık ve susuzlukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine yönelik destek sağlamayı amaçlıyor.