Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TDV, Şehit Mehmet Ali Horoz'un Vasıyeti ile Afrika'da Su Kuyusu Açacak

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti doğrultusunda TDV, Afrika'da su kuyusu açmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:19
TDV, Şehit Mehmet Ali Horoz'un Vasıyeti ile Afrika'da Su Kuyusu Açacak

TDV, Afrika'da Su Kuyusu Açacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti gereği Afrika'da su kuyusu açmak için hazırlıklara başladı.

Vasiyeti Yerine Getiriliyor

TDV tarafından yapılan açıklamada, Horoz’un şehadeti öncesinde kaydettiği videoda, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." ifadeleri hatırlatıldı. Bu talebin yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Su Kuyusu Açılacak Bölge

Açılması planlanan su kuyusunun Nijerya'nın yaklaşık 4 bin nüfuslu Adamawa Yola bölgesine yapılması hedefleniyor. Kuyunun inşası için sondaj çalışmalarına Türkiye’nin Abuja Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından başlandı ve üst yapı inşaatının 35 günde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

TDV'nin İhtiyaç Sahiplerine Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı'nın daha önce gerçekleştirdiği "Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projeleri doğrultusunda, dünya genelinde 1292 su kuyusu açılışı yapılmış durumda. Bu çalışmalar, açlık ve susuzlukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine yönelik destek sağlamayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı