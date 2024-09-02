TDV, Şehit Mehmet Ali Horoz'un Vasiyeti Üzerine Nijerya'da Su Kuyusu Açtı

TDV'nin Anlamlı Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da anlamlı bir projeye imza attı.

Nijerya'da Su Kuyusu Açılışı

Şehit Horoz'un vasiyeti doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da bir su kuyusu açıldı. Açılış törenine TDV'nin Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, yerel emiri, kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı.

Bir Dualar Kaynağı Olacak

Müşavir Ortaç, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bu su kuyusu, binlerce insanın dua etmesine vesile olacak" diyerek projenin önemine dikkat çekti. Ortaç, "Allah bizleri, şehitlerimizin izinden ayrılmasın ve onların uğruna can verdikleri değerlere sahip çıkma gücü versin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Vasiyetine Saygı Duyuldu

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, vefatından sadece üç gün önce çektiği bir videoda, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" sözleriyle bu projeye öncülük etmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine, Nijerya'da su kuyusu açtı. Şehit Horoz'un vasiyeti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı doğrultusunda, Nijerya'nın Adamawa eyaletinin başkenti Yola'da su kuyusu açıldı.