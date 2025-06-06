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TDV Togo'da 21 Bin Aileye Kurban Etleri Dağıtıyor

TDV, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyası ile Togo'da 21 bin aileye kurban eti ulaştırmaya başladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 21:01
TDV Togo'da 21 Bin Aileye Kurban Etleri Dağıtıyor

TDV Kurban Eti Dağıtımına Togo'da Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' kampanyası çerçevesinde Togo'da yaklaşık 21 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor.

TDV tarafından Batı Afrika ülkesi Togo'da, Türkiye'den bağışlarla 2 bin 100 kurban kesimine başlandığı bildirildi. Veteriner hekim ve TDV yetkililerinin gözetiminde yapılan kesimler, başkent Lomé ile Sokodé, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde İslami usullere uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye ile Togo arasında bir gönül köprüsü oluşturan bu kurban yardımları, ihtiyaç sahiplerine her yıl düzenli olarak ulaştırılıyor.

Kardeşlerimizin Yüzünü Gülümsetmek Harika

TDV Togo yetkilisi Alparslan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban kesimlerinin titizlikle yapıldığını belirtti. Kesimlerin, veteriner kontrolünde İslami şartlara uygun bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, Bölgelerdeki faaliyetlerimizin hızla devam ettiğini ve ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin ulaştırıldığını ifade etti. Yılmaz, Togo'dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getirdi.

Van Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise vakıf adına kurban kesimlerinin Togo'nun 7 farklı bölgesinde başladığını, hisse dağıtımlarının da gerçekleştirildiğini söyledi. Şık, 2 bin 100 hayvanın kesildiğini belirterek, Türkiye'den vekaletler ile kesim yapılmasının ibadetlerini yerine getirdiklerini aktardı. Bulunduğu bölgelerde ciddi yoksulluk olduğunu ifade eden Şık, “Buradaki kardeşlerimizin yüzünün gülmesini görmek harika bir duygu.” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yaklaşık 21 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da yaklaşık 21 bin aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor.

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