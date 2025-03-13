TDV Uluslararası İyilik Ödülleri Sahipleri İftarda Buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen 8. Uluslararası İyilik Ödülleri sahipleri için iftar programı gerçekleştirdi. İftar, Başkanlıkta düzenlendi ve musiki ekibinin ilahi dinletisi ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ödül Sahiplerinin Duygusal Anları

İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini vurguladı. Okulda, boykot listesindeki bir firmanın aracını protesto eden Kar, “Ödülü alırken çok heyecanlıydım, çok mutlu oldum. Yaptığım boykotun asla bir ödül olarak geri döneceğini düşünmemiştim.” dedi.

Ömer Asaf Kar'ın annesi Mehbup Kar ise oğlunun arkadaşlarıyla birlikte pankart yaparak boykot ürünlerini göstermesi konusunda duygularını paylaştı: “Ziyadesiyle mutlu oldum, duygulandım. Olayın buraya kadar varacağını düşünmemiştim.”

Eğitim Faaliyetleri ve İyilik Örnekleri

Yurt içi ve dışında 4-6 yaş grubuna yönelik 140 Kur'an kursu açan Hacı Fevzi Şener, bu kurslarda 2500 çocuğun eğitim gördüğünü ifade etti. Şener, kendi torunlarının besmele çekmeyi unuttuğunu görünce kurslar açmaya karar verdiğini belirterek, “Biz cami yapmıyoruz, camilere cemaat yetiştiriyoruz. Aslında bu ödüle layık biri değilim. Böyle münasip görmüşler. Cenabıallah nasip etti, aldık. Yapılacak çok iş var memlekette.” dedi.

Raghid Al-Tatari'nin Duyguları

İyilik Ödülüne değer görülen Suriyeli pilot Raghid Al-Tatari ise 43 yıl Sednaya Hapishanesi'nde tutuklu kaldıktan sonra ödül almanın sevincini paylaştı. Al-Tatari, “Suriye için üzülüyorum ama buraya davet edildiğimi bilmek, beni gururlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, bu sadece Suriye'ye değil, tüm İslam alemine karşı bir bakış açısını yansıtıyor.” şeklinde duygularını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ürün bırakmak için okula giren, boykot listesindeki İsrail destekçisi bir firmanın aracını yuhalayarak protesto edilmesine öncülük eden Kar, "Ödülü alırken çok heyecanlıydım, çok mutlu oldum. Yaptığım boykotun asla bir ödül olarak geri döneceğini düşünmemiştim." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan, ödüle layık görülen ilkokul öğrencisi Ömer Asaf Kar, boykot ürünlerinin satın alınmaması gerektiğini söyledi. Ürün bırakmak için okula giren, boykot listesindeki İsrail destekçisi bir firmanın aracını yuhalayarak protesto edilmesine öncülük eden Kar, "Ödülü alırken çok heyecanlıydım, çok mutlu oldum. Yaptığım boykotun asla bir ödül olarak geri döneceğini düşünmemiştim." dedi.