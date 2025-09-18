Tebriz'de Uluslararası Şehriyar Kongresi: Şair Şehriyar Anıldı

Tebriz'de Uluslararası Şehriyar Kongresi Düzenlendi

Ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi anıldı

İran'ın Tebriz kentinde, Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi olarak bilinen ünlü Türk şair Şehriyar'ın anısına Uluslararası Şehriyar Kongresi düzenlendi. Kongreye yerli ve yabancı çok sayıda şair, yazar ve aydın katıldı.

Etkinlik, Tebriz Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ile hükümet yetkilileri ve çok sayıda İranlı ve yabancı akademisyen katıldı.

Kongrede konuşan Abbas Salihi, "Şehriyar, Azerbaycan'a bağlılığıyla vatanına bağlılığı el ele giden, her iki sevgiyi aynı seviyede tutan denge gücüne sahip bir şairdir." değerlendirmesinde bulundu. Salihi, Şehriyar'ın eserlerinin Doğu ile Batı arasında bir köprü işlevi gördüğünü belirterek, "Şehriyar'ın varlığıyla gurur duyuyoruz. Mucizelerin nadirleştiği bir çağda, hâlâ Şehriyar'ımız var ve onun varlığını çağımızda yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kongrede ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın mesajı okundu. Pezeşkiyan mesajında, "Farsça gazellerin yanı sıra, ölümsüz 'Haydar Babaya Selam' şiiri ve diğer Türkçe şiirleriyle ana dili dünya edebiyatının zirvelerine taşıdı ve şiirin sınır tanımadığını gösterdi." dedi.

Şehriyar'ın ölüm yıldönümü olan 18 Eylül, İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin kararıyla Fars Şiir ve Edebiyatı Ulusal Günü olarak anılıyor.

Azerbaycan Türkü büyük bir şair olarak tanınan Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, halkın duygularını sade bir dille aktaran bir ozan olarak kabul ediliyor. Şehriyar'ın hem Türkçe hem Farsça şiirleri, iki kültür arasında bir köprü niteliği taşıyor.

