Tebriz Kapalı Çarşısı: Selçuklu'dan UNESCO'ya İpek Yolu'nun Kalbi

Selçuklular döneminde temelleri atılan Tebriz Kapalı Çarşısı, 2010'da UNESCO'ya girdi; 7 km, 5.500 dükkân ve zengin tarihi dokusuyla İpek Yolu'nun simgesi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:13
Tebriz Kapalı Çarşısı: Selçuklu'dan UNESCO'ya İpek Yolu'nun Kalbi

Tebriz Kapalı Çarşısı: Selçuklu'dan UNESCO'ya İpek Yolu'nun Kalbi

AHMET DURSUN - Selçuklular döneminde temelleri atılan ve sonraki dönemlerde genişletilerek bugün dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri haline gelen İran'ın Tebriz şehrindeki Kapalı Çarşı, yüzyıllar boyunca ticaret ve kültürün simgesi oldu.

Tarihi gelişim

Tebriz, İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olarak sadece tarihi kimliğiyle değil, aynı zamanda dünyanın en büyük kapalı çarşılarından birine ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkar. Çarşının temelleri Selçuklular döneminde atıldı; daha sonra İlhanlılar, Safeviler ve Kaçarlar dönemlerinde genişletilerek bugünkü ihtişamına kavuştu.

Başlangıçta İpek Yolu üzerinde bir pazar olarak ortaya çıkan çarşı, zamanla hem yerel halkın hem de yabancı tüccarların buluşma noktası oldu. Gerçek anlamda gelişmesini 16. yüzyılda Safevi döneminde yaşayarak ipek, baharat ve çeşitli malların alım-satımında önemli bir merkez haline geldi.

Çarşı, 1780'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ile büyük hasar gördü; daha sonra Kaçarlar döneminde onarıldı. 18. yüzyıl sonrasında aslına bağlı kalarak yapılan restorasyonlar, bugünkü görünümün oluşmasında belirleyici oldu. Ayrıca çarşı, 2010'da UNESCO Dünya Mirası Listesine alındı.

Mimari özellikler ve bölümler

Tebriz Kapalı Çarşısı, tuğla örgülü yüksek kemerleri, dev kubbeleri ve ince işçilikli süslemeleriyle İslam mimarisinin dikkat çeken örneklerinden biri sayılır. İçeride farklı meslek kollarının kümelendiği hanlar ve bedestenler bulunur; her bölüm hem işlevselliği hem de estetik dokusuyla ziyaretçiye geçmişin atmosferini yaşatır.

Selçuklu döneminden kalan bu yapıya yapılan eklemelerle çarşı 7 kilometre uzunluğuna ulaşmıştır. Bugün çarşıda 5.500 dükkân, 32 mescid, 7 medrese ve 47 farklı meslek erbabına ait 9 alt çarşı yer alır. Kuyumcuların bulunduğu Emir Çarşısı, ayakkabı çarşısı ve en ünlü bölümlerden biri olan Muzafferiye yani halı çarşısı, özellikle el dokuması Tebriz halılarıyla dikkat çeker.

Günümüzdeki önemi

2010'da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Tebriz Kapalı Çarşısı, bugün hem yerli hem yabancı turistler ile tarih araştırmacıları için cazibe merkezi konumunda. Ziyaretçiler, labirent gibi uzanan sokaklarda dolaşırken alışveriş yapıyor ve aynı zamanda tarih içinde bir yolculuğa çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek