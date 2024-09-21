Teğmen Sedanur Özmen, TSCG-Dost Gemisinde Görevini Gururla Sürdürüyor

Teğmen Sedanur Özmen’in Başarı Hikayesi

25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, TCSG-Dost gemisinde elektrik subay yardımcısı olarak görev yapıyor. Görevine başladığı günden bu yana, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendini sürekli geliştiriyor.

Kariyerine Sahil Güvenlikte Devam Ediyor

Kara Harp Okulu mezunu olan Özmen, 1 yıldır Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı TCSG-Dost gemisinde su ve enerji sistemleri, acil durum sistemleri bakım ve onarımlarını üstleniyor. Teğmen, “Sahil Güvenlik Komutanlığı köklü bir kurum. Bu meslek, hem disiplin hem de sorumluluk gerektirdiği için beni cezbetti.” ifadelerini kullandı.

Hayat Kurtarmak İçin Çaba Gösteriyor

Özmen, komutanlıklarının “önce insan” prensibi ile hareket ettiğini ve bu felsefe ile hayat kurtarmaya çalışmanın mesleğinin zorluklarından biri olduğunu belirtti. Bu zorlu süreçte, ülkesi için hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Kadınların Rolüne Dikkat Çekiyor

Teğmen Özmen, kadınların da bu meslekde önemli roller üstlenebileceğinin altını çizerek, “Kadınlarımız çeşitli alanlarda uzmanlaşarak yeteneklerini geliştirebilir. İnanıyorum ki bu meslek, kadınların gücünü artıracak ve topluma hizmet etmenin tatminini verecektir.” dedi.

TCSG-Dost Gemisi Hakkında

TCSG-Dost gemisi, yasa dışı faaliyetleri tespit edip önlemek amacıyla uzun süreli devriye yapması için tasarlanmış bir gemidir. Geminin, zorlu deniz şartlarında arama kurtarma operasyonlarına destek verebilme yeteneği bulunmaktadır. 88,60 metre uzunluğa ve 12,20 metre genişliğe sahip olan geminin, helikopter konuşlandırma kapasiteleri de bulunuyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor. Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.