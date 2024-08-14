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Tehlikeli Atıkların Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

UNDP ve Japonya'nın işbirliğiyle, deprem sonrası tehlikeli atıkların yönetimi projesinin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:27
Tehlikeli Atıkların Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Tehlikeli Atıkların Bertarafı Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeler için yürütülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi" adlı projenin kapanış toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Toplantının Detayları

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un ev sahipliği yaptığı toplantıya, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Genel Müdürler Fatih Turan ve İsmail Tüzgen katıldı.

Louisa Vinton, projenin detaylarını paylaşarak, UNDP’nin ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde çalıştığını ve geri dönüşümün önemli amaçları arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, Büyükelçi Katsumata, deprem bölgesindeki enkazın güvenli bir şekilde bertaraf edilmesinin halk sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Çevresel Etkiler ve Projenin Gerçekleştirilmesi

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, depremin ardından oluşan milyonlarca ton molozun heterojen yapısına dikkat çekerek, bu atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesinin gerekliliğine değindi. UNDP'nin, Türkiye'de gerçekleştirdiği Çevreye Duyarlı Enkaz Geri Dönüştürme Projesi için sağladığı 4,8 milyon dolarlık hibenin önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İsmail Tüzgen ise, depremin ardından ortaya çıkan yaklaşık 50 milyon metreküp molozun değerlendirilmesi için çeşitli kurum ve akademisyenlerle işbirliği yapıldığını ifade etti. Bu projenin, atıkları çevreci ve iklime duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırma amacı taşıdığını dile getirdi.

Projenin Yapılan Sunumları

Toplantıda projenin yapım süreci ile ilgili sunumlar yapıldı. Japonya tarafından finanse edilen bu projeyle, özellikle Tohoku Depremi sonrası enkaz yönetiminde uygulanan en iyi yöntemlerin bölgeye kazandırılması hedeflendi. Ayrıca, tesislerde geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrıştırılarak, dolgu ve asfalt malzemesi olarak kullanılmak üzere beton parçalarının öğütüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya'nın ortaklığında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik sürdürülen "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi"nin kapanış toplantısı Ankara'da yapıldı.

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