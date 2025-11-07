Tek Enerji Avrupa’da GES Atağı: Romanya, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İtalya

Tek Enerji, Türkiye'deki kapasite kısıtları nedeniyle Avrupa'da Romanya, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İtalya'da yeni güneş enerjisi projeleriyle yatırımcılara alternatif sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:18
Tek Enerji Avrupa’da GES Atağı: Romanya, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İtalya

Tek Enerji Avrupa'da Güneş Enerjisi Yatırımlarını Hızlandırıyor

Türkiye’de lisanssız elektrik üretiminde yaşanan kapasite kısıtları, güneş enerjisi yatırımlarını yavaşlatırken Tek Enerji, yatırımcıların enerji dönüşümü planlarını aksatmadan sürdürebilmeleri için Avrupa pazarına odaklanıyor. Şirket, Romanya, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İtalya’da geliştirdiği yeni GES projeleriyle uluslararası ölçekte fırsatlar sunuyor.

Yatırımda yeni fırsatlar

Tek Enerji, projelendirme, saha ve fizibilite analizi, mühendislik, kurulum ve işletme aşamalarında yatırımcılara danışmanlık sağlayarak, Türkiye’de kapasite bekleyen yatırımcılara alternatif bir yol haritası sunuyor. Romanya’da 50 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi projesi için yeni iş birlikleri kuran şirket, Kuzey Makedonya’da 15 MW kapasiteye sahip projelerin altyapı planlamasını yürütüyor. İtalya’da ise yatırımcı ilişkileri ve iş geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Ayrıca şirket, Avrupa’daki finans kuruluşlarının sunduğu uygun kredi koşullarıyla projelerde amortisman süresini 4 yıla indirebildiklerini belirterek yatırımcılara finansal sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağladığını vurguluyor.

Uzman görüşü

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik önemine dikkat çekti. Civelek, Türkiye’de kapasite kısıtları nedeniyle birçok yatırımın ertelendiğini belirterek şunları söyledi: "Enerji dönüşümü ve sürdürülebilir üretim için kapasite sorunlarına hızla çözüm üretmeliyiz. Kapasite artırım adımlarının hızla uygulanması halinde, ülkemizin güneş enerjisinde çok daha güçlü ve bölgesel ölçekte belirleyici bir konuma ulaşacağına inanıyoruz".

Civelek ayrıca Tek Enerji’nin Avrupa’daki yeni projelerine olan ilgiden söz etti: "Bu kapsamda enerji sektöründe yatırım hedefleyen firmalarımız için Avrupa’da yeni projeler geliştirmeye başladık. Başta Romanya, Avusturya ve Kuzey Makedonya olmak üzere yatırımcılarımız için yeni iş modelleri ve alternatifler oluşturduk. Söz konusu ülkelerde geliştirdiğimiz projelere ilgi her geçen gün artıyor".

Tek Enerji'nin Avrupa odaklı stratejisi, Türkiye'deki kapasite kısıtlarının yarattığı gecikmeleri telafi etmeye ve yatırımcılara uluslararası ölçekte rekabetçi alternatifler sunmaya yönelik somut adımlar içeriyor.

