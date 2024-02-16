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Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

Artık bütün sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:10
Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

E-Devlet sistemi üzerinden bütün sorunlar çözüldü! Tek tıkla hallediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK TIKLA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Milyonlarca vatandaş e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Emekli maaşı işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. 

emekli maaşı sorgulama işlemleri

Emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir özellik geliştirildi. Şartları taşıyan kişiler e-Devlet sorgulamasıyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. E-devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 4A Emekli Maaş Bilgisi Hesaplama yazıp aratarak emekli maaşınızla ilgili bütün detayları öğrenebilirsiniz. 

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