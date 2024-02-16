Tek tıkla e-Devlet'ten bakın! Büyük sorun çözüldü, saatlerce sıra beklemeye son!

E-Devlet sistemi üzerinden bütün sorunlar çözüldü! Tek tıkla hallediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEK TIKLA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Milyonlarca vatandaş e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Emekli maaşı işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor.





Emekli olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir özellik geliştirildi. Şartları taşıyan kişiler e-Devlet sorgulamasıyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. E-devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 4A Emekli Maaş Bilgisi Hesaplama yazıp aratarak emekli maaşınızla ilgili bütün detayları öğrenebilirsiniz.