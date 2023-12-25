Tekel bayisi saldırısında karar: Saldırganlar için istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği fezleke sonucu iddianame tamamlandı. İddianamede, 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.30 civarında yaşanan silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın öldüğü belirtildi. Olayın sebebi olarak, şüpheliler Murat Özel ve Tarık Özer'in avukatlarını aracılığıyla Cantürk Erzen'e icra takibi yapması ve Cantürk Erzen'in de buna karşılık şüpheliler Samet Özer, Murat Özer ve Tarık Özer hakkında, "Siz ne biçim adamsınız, paramı verdim hala dava açıyorsunuz. Siz ancak beni öldürebilirsiniz, eğer yapabilirseniz" şeklinde paylaşım yapması gösterildi.

Batuhan Bayındır'ın ailesi, tazminat alarak şikayetlerini geri çekti. Ancak Yunus Emre Erzen'in ailesi, şikayetçi olmaya devam etti. İddianamede, Tarık Özer'in eşi Yadigar Özer'in ifadesine de yer verildi. Yadigar Özer, eşinin demir ticareti yaptığını, 20 gün önce bir kişiye verdiği çekin karşılıksız çıktığını, bu yüzden icra işlemi başlattığını, bu kişinin de Whatsapp üzerinden eşine hakaret ettiğini ve "Dükkana gel de paranı verelim" diye mesaj gönderdiğini anlattı.

Şüpheli Murat Özer, savunmasında, şikayetçi Cantürk Erzen'in borcunu ödemediği için ağabeyi Tarık Özer'in icra işlemi başlattığını, bunun üzerine Cantürk Erzen'in Whatsapp'ta hakaretli paylaşımlar yaptığını, kendilerinin de barışmak için Cantürk Erzen'le görüşmek istediklerini anlattı. Özer, savunmasının devamında, tekel bayisine gittiklerinde Yunus Emre Erzen'in saldırgan tavırlar sergilediğini, onu sakinleştirmek için omzuna dokunduğunu, Yunus Emre'nin elini çekip kasanın altındaki silaha uzandığını, kendisinin de silahı almasını engellemek için Yunus Emre'ye içki şişesiyle vurduğunu, Yunus Emre'nin silahı alıp kendisine 3-4 el ateş ettiğini, ancak 2 kurşunun ayağına geldiğini, diğer şüphelilerin de kendisine yardıma geldiklerini, olay sırasında kendi silahını kullanmadığını söyledi.

Yunus Emre Erzen'i planlayarak ve kin duyarak kasten öldürmekle suçlanan Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Aynı suçtan Batuhan Bayındır için de müebbet hapis cezası talep edildi. Yusuf Erzen'i kasten öldürmeye kalkışmakla itham edilen şüpheliler için de 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, 6136 sayılı kanuna aykırı hareket etmek ve 3 kişiyi silahla tehdit etmek suçlarından da 11 yıl 9 ay hapis cezası istendi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin ve Hüsamettin Ahmetoğlu ise “Suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.