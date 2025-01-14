Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Şef Aziz Shokhakimov'un yönetiminde dört konserle dinleyicileriyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:58
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor

Tekfen Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserlerine Hazırlanıyor

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, yeni yılın ilk konserlerinde klasik müziğin sevilen eserlerini seslendirmek için sahne alıyor. Orkestra, ünlü Rus piyanist Denis Kozhukhin ile beraber önerdiği programlar ile müzikseverlerin kalbine dokunmayı hedefliyor.

Konser Takvimi: Yurt İçi ve Yurt Dışında Performanslar

Tekfen Filarmoni, 28 Ocak'ta İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'unda, 29 Ocak’ta ise İstanbul’daki Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. 31 Ocak’ta Taşkent’teki Palace of International Forums’da ve 1 Şubat’ta Semerkand’ın Musiqali Drama Teatri’nde müzikseverlerle buluşacak.

Repertuvar: Klasik Eserler İle Dolu

Konser serisinde, Sergei Rachmaninov’un 3 No'lu Piyano Konçertosu, Ferit Tüzün’ün Türk Kapriçyosu ve Ludwig van Beethoven’ın 5 No'lu Senfonisi gibi klasik müzik repertuvarının başyapıtları dinleyicilere sunulacak.

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