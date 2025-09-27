Tekin, Yarkadaş ve 4 Üyenin CHP'den İhraç Kararına Tepki

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:22
Eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır'ın açıklaması

Eski CHP Başakşehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)nun, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyenin partiden ihracına ilişkin açıklama yaptı.

Bakır, partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, yıllarca CHP'de ilçe başkanlığı ve çeşitli kademelerde birçok görevi, halkın iradesi ve partinin kurucu değerlerini temsil ederek yürüttüklerini söyledi.

Bugün burada bulunmalarının sebebinin, üyelerin gerekçe gösterilmeksizin haksız ve keyfi şekilde partiden ihraç edilmesi olduğunu belirten Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararlar şahıslarımıza değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir, halkın partisidir. Birkaç kişinin dar yorumlarına hapsedilemez. Bizim mücadelemiz koltuk, makam ya da kişisel çıkar mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz partimizde birliğin, dürüstlüğün, hukukun, demokrasinin, liyakatin ve şeffaflığın yeniden hakim olması mücadelesidir."

Bakır, CHP'nin 100 yıllık tarihinde her zaman adaletin, özgürlüğün ve halkın yanında olduğunu dile getirerek, "Bizler partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız. Çağrımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi evlatlarını tasfiye ederek değil, tüm üyelerini kucaklayarak büyür. Parti içi demokrasiyi güçlendirmek, halkın güvenini yeniden kazanmak için tek yol budur. Bizler hukuki ve siyasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır." dedi.

CHP YDK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve üyeler Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik'in ihracına karar vermişti.

Eski CHP Başakşehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile 4 üyeyi partiden ihraç etmesine ilişkin partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

