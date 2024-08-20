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Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne Yoğun İlgi

Yılın 7 ayında Tekirdağ Arkeoloji Müzesi'ni 14,500 kişi ziyaret etti; yabancı ziyaretçilerde artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:03
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne Yoğun İlgi

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2023 yılının ilk 7 ayında 14,500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Müze Müdürlüğü'nden Açıklamalar

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, Anadolu topraklarının zengin kültürel mirasını yansıtan eserlerin gün ışığına çıkarıldığını belirterek, bu ulusal ve uluslararası ziyaretçi artışını değerlendirdi. Tarkan, ziyareti artıran faktörlerden birinin Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin de bu döneme denk geldiği ifade etti.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler

Ziyaretçiler arasında Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerden gelenler özellikle dikkat çekiyor. Tarkan, "Trak kültürünü kendi kültürlerinin devamı olarak değerlendirdikleri için, bu ülkelerden sık sık ziyaretçi alıyoruz. 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olması nedeniyle Macar ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlemleniyor," dedi.

Müzede Sergilenen Eserler

Müzede yaklaşık 4,000 eser sergilenirken, depolarda ise 20,000 eserin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. En çok ilgi gören eserlerin arasında Trak Kralı Kersebleptes'in iskeleti ve değerli eşyaları bulunmaktadır.

Tekirdağ, tarihsel zenginlikleriyle her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor. Müze, ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve...

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

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