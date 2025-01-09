Tekirdağ Balıkçıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Tekirdağ'daki balıkçılar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına aktif katılım sağladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:29
Tekirdağ Balıkçıları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Tekirdağ'da yer alan balıkçılar, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdiler.

Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Balıkçılar, denizden topladıkları ürünleri ve iş yaşamlarını yansıtan kareler ile bu önemli etkinliğe renk kattılar. Yılın Kareleri oylaması, yalnızca fotoğraf sanatına olan ilgiyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sektördeki emek verenlerin daha fazla görünür olmasını sağlıyor.

Tekirdağ'daki balıkçılar, bu organizasyonda seslerini duyurmak ve birlikte hareket etme fikrini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiler. Katılımların artması, yerel balıkçılığın önemini ve sürdürülebilirliği teşvik etme adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama...

Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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