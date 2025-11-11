Tekirdağ Beyazköy'de Gizemli Deniz Canlısı Kıyıya Vurdu: Yunus mu, Fok mu?

Tekirdağ Süleymanpaşa Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merakını uyandırdı; belediye ekipleri cesedi aldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:39
Tekirdağ Beyazköy'de Gizemli Deniz Canlısı Kıyıya Vurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan bir deniz canlısı bulundu. Olay, Marmara Denizi kıyısında yaşayan vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşların yorumu: Yunus mu, fok mu?

Kıyıda görülen canlının ne olduğu ilk anda anlaşılamadı. Sahilde toplanan vatandaşlar arasında tartışma yaşandı; bazıları canlının yunus balığı olduğunu söylerken, diğerleri fok balığı olabileceğini düşündü. Gözlemler ve görüntüler, kesin tür tayini yapılmadan farklı yorumlara yol açtı.

Müdahale ve alınan önlem

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, çürümeye başlayan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı. Olay, sahil sakinleri arasında merak konusu oldu ve ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

