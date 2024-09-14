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Tekirdağ Bu Yıl Rekor Turist Ağırladı

Tekirdağ, 8 ayda 4 milyon turisti ağırlayarak turizmde büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:14
Tekirdağ Bu Yıl Rekor Turist Ağırladı

Tekirdağ: Doğanın ve Turizmin Kesiştiği Nokta

Ganos Dağı'nın eşsiz doğası, mavi bayraklı plajları ve renkli lavanta tarlalarıyla öne çıkan Tekirdağ, 2023 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 4 milyon yerli ve uluslararası turisti ağırladı.

8 Aylık Dönemde Turizm Patladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu yılın ilk 8 ayında kente olan ilginin artış gösterdiğini belirtti. Doğa tutkunlarının çeşitli aktivitelerle Tekirdağ’ı ziyaret ettiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bu yıl hedeflediğimiz turist sayısına 8 ayda eriştik. Beklentimiz yıl sonuna kadar daha da artması yönünde," dedi.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler

Hacıoğlu, Tekirdağ'a yoğunlukla gelen yerli tatilcilerin çoğunluğunun İstanbul'dan geldiğini ifade ederken, yurt dışından gelen turistlerden Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan gelenlerin sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.

Yaz Döneminde Konaklama Talepleri

Tekirdağ'da 147 belgeli konaklama tesisi ve 40 turizm işletmesi bulunuyor. Hacıoğlu, yaz döneminde tüm tesislerin dolduğunu ve yazlıkcılar, günübirlik ziyaretçiler, otel konaklamaları ve çeşitli aktivitelerle Tekirdağ'da verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Gelecek Ümit Veriyor

Tüm bu gelişmeler ışığında Hacıoğlu, bağ bozumunun başlaması, uygun hava koşulları ve gastronomi ürünlerinin ziyaretçi çekmesi ile birlikte toplam ziyaretçi sayısının 4 milyonu geçeceğini umduklarını belirtti.

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