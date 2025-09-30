Tekirdağ Çerkezköy'de Baraka Yangını: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Bağlık Mahallesi'ndeki barakada çıkan yangında Z.T. (42) hayatını kaybetti; polis yangının nedenini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:16
Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir barakada yangın çıktı. Yangın, Bağlık Mahallesi Kocageçit Sokak'ta meydana geldi ve çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can Kaybı ve Soruşturma

Yapılan incelemede barakada bulunan Z.T. (42) isimli kadının yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Z.T.'nin cenazesi, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı ve Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

