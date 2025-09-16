Tekirdağ Çerkezköy’de Oğul Tutuklandı: Babasını Öldürme İddiası

Soruşturma JASAT ve Kızılpınar Jandarma ekiplerince yürütüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 13 Eylül tarihinde bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunan S.G. (44) ile ilgili soruşturma derinleştirildi.

Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda S.G.'nin eşi, iki oğlu ve yengesi gözaltına alındı.

Gözaltındakilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak S.G.'nin oğlu Y.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın detayları ve dava süreci ile ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.