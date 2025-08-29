DOLAR
Tekirdağ Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, sürücü A.K. tedavi sonrası gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:00
Kaza ve İlk Müdahale

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında soruşturma ve adli süreç başlatıldı.

A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan N.B. (16), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Süreç

Otomobil sürücüsü A.K., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

