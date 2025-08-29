Tekirdağ Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Bağlık Mahallesi Çiftlik Bölgesi'nde gerçekleştirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi Çiftlik Bölgesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Polisin takibi sonucu Y.G. ve A.A. peçeteye uyuşturucu madde emdirirken suçüstü yakalandı.

Bir araçta ve çevrede yapılan aramalarda 4,16 gram kimyasal madde, 1,06 gram uyuşturucu madde emdirilmiş sigara, 18 adet basıma hazır yeşil peçete ile bir makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.