Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Atatürk Caddesi'nde 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 59 TR 322 plakalı araçtaki 3 yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 00:23
Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme trafik kazası

Müdahale ve durum

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonet karıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Kazada, M.Ç. idaresindeki 59 TR 322 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 araç ve 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

