Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de zincirleme trafik kazası
Müdahale ve durum
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil, 3 motosiklet ve bir kamyonet karıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.
Kazada, M.Ç. idaresindeki 59 TR 322 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 araç ve 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.