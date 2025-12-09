Tekirdağ Çorlu'da kaza: Sürücü 'Ağabeyimi arayacağım' deyip kaçtı

Tekirdağ Çorlu'da kaza sonrası sürücü olay yerini terk etti

Çobançeşme Mahallesi, saat 00.15

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada sürücülerden biri, olay yerini terk etti. Kaza, 00.15 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda meydana geldi.

Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Cemal Gürsel Bulvarı'na geçiş yapan S.G. idaresindeki otomobil, yol kenarına yanaştığı sırada arkadan çarpan başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

İddialara göre, S.G. olay yerine polis çağıracağını söyleyince diğer sürücü ‘Ağabeyimi arayacağım’ diyerek otomobili bıraktı ve yaya olarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen trafik polisinin incelemesinin ardından firar eden sürücünün terk ettiği otomobil, çekici ile alınarak Yediemin Otoparkı'na gönderildi.

Sürücü S.G., kazayla ilgili açıklamasında şunları söyledi: ‘Ben arkadaşımı bırakacaktım, yol kenarında yavaşladım. Sürücü araçtan indi, tutanak tutalım, numarayı alayım, ben sizi arayacağım dedi. Ben de polis çağıracağımı söyledim. Sonra bize ‘‘Ağabeyimi arayacağım’’ dedi ama kaçmış. Arabayı da bize bıraktı.’

TEKİRDAĞ'DA KAZA SONRASI "AĞABEYİMİ ARAYACAĞIM" DEYİP SIRRA KADEM BASTI