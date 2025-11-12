Tekirdağ Çorlu'da Şiddetli Yağış Çukurları Ortaya Çıkardı

Yollarda su birikintileri ve çökme sürücüleri zor durumda bıraktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, birçok cadde ve sokağı göle çevirirken sürücülere zor anlar yaşattı. Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak’ta seyreden bir otomobilin tekerleği, yoğun yağış sonrası patlayan mazgal kapaklarının neden olduğu su dolu çukura düştü. Olayda aracın lastiği patlarken jantı da hasar gördü.

Aracı hasar gören sürücü A.K., polis çağırıp tutanak tuttu ve maddi zararın karşılanmasını talep etti. Olay, sürücüler arasında altyapı eksikliklerine dair tepkileri artırdı.

Öte yandan, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta daha önce altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve kumla kapatılan bölümde yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Noktada yoğun su birikintisi oluşurken, yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay sırasında bir genç, yağışa rağmen sürücüleri yönlendirerek araçlarının zarar görmemesi için bilgilendirmede bulundu. Mahalle sakinleri ise kazılan noktada tedbir alınması gerektiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama ve gerekli altyapı onarımlarının yapılması bekleniyor.

