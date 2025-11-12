Tekirdağ Çorlu'da Şiddetli Yağış Çukurları Ortaya Çıkardı

Çorlu'da sağanak yolları göle çevirdi; bir otomobilin lastiği su dolu çukura düşüp patladı, sürücüler altyapı çöküntüleri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:42
Tekirdağ Çorlu'da Şiddetli Yağış Çukurları Ortaya Çıkardı

Tekirdağ Çorlu'da Şiddetli Yağış Çukurları Ortaya Çıkardı

Yollarda su birikintileri ve çökme sürücüleri zor durumda bıraktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, birçok cadde ve sokağı göle çevirirken sürücülere zor anlar yaşattı. Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak’ta seyreden bir otomobilin tekerleği, yoğun yağış sonrası patlayan mazgal kapaklarının neden olduğu su dolu çukura düştü. Olayda aracın lastiği patlarken jantı da hasar gördü.

Aracı hasar gören sürücü A.K., polis çağırıp tutanak tuttu ve maddi zararın karşılanmasını talep etti. Olay, sürücüler arasında altyapı eksikliklerine dair tepkileri artırdı.

Öte yandan, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta daha önce altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve kumla kapatılan bölümde yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Noktada yoğun su birikintisi oluşurken, yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay sırasında bir genç, yağışa rağmen sürücüleri yönlendirerek araçlarının zarar görmemesi için bilgilendirmede bulundu. Mahalle sakinleri ise kazılan noktada tedbir alınması gerektiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Yetkililerden konuyla ilgili açıklama ve gerekli altyapı onarımlarının yapılması bekleniyor.

TEKİRDAĞ’DA SÜRÜCÜLERİN ÇUKURLARLA İMTİHANI

TEKİRDAĞ’DA SÜRÜCÜLERİN ÇUKURLARLA İMTİHANI

TEKİRDAĞ’DA SÜRÜCÜLERİN ÇUKURLARLA İMTİHANI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
3
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor
4
Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
5
Kastamonu'da 14. Kattan Düşen Kadının Nişanlısı Tutuklandı
6
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
7
Orgeneral Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı