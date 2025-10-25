Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana gelen olayda, önceden husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ile Rıdvan Sabuncu karşılaştı.

Konuşma sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. tabancayla Sabuncu'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Rıdvan Sabuncu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Sabuncu yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

