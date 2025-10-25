Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada Rıdvan Sabuncu yaşamını yitirdi, şüpheli M.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 02:41
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 02:41
Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana gelen olayda, önceden husumet bulunduğu öne sürülen M.K. ile Rıdvan Sabuncu karşılaştı.

Konuşma sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. tabancayla Sabuncu'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Rıdvan Sabuncu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Sabuncu yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları
2
Manisa Salihli'de Kamyonla Hafif Ticari Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
3
İzmir'de Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor
4
Hatay'da Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti
5
Adana Seyhan'da İş Yerine El Yapımı Patlayıcı Saldırısı
6
Tekirdağ Çorlu'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat