Tekirdağ Çorlu’da Yasa Dışı Hayvan Üretimine Ağır Ceza

Tekirdağ Çorlu’da yasa dışı hayvan üretimi yapılan iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 52 kuş koruma altına alındı; işletmene 173.977 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:22
Tekirdağ Çorlu’da Yasa Dışı Hayvan Üretimine Ağır Ceza

Çorlu’da yasa dışı üretim yapan iş yerine operasyon

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yasa dışı yollarla temin edilen hayvanların üretiminin yapıldığı bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kuş ele geçirildi ve işletme sahibine ağır para cezaları uygulandı.

İhbar sonrası ortak operasyon

Olay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tekirdağ şubesine gelen ihbar üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen arama sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde yasa dışı üretim yapılan bir iş yeri ve depo tespit edildi.

Ele geçirilen türler ve sayılar

İncelemede, 1 adet Sultan papağanı, 6 adet Forpus papağanı ve 45 adet Gülen kumru ele geçirilerek koruma altına alındı.

Uygulanan cezalar

Ekipler tarafından yasa dışı yollarla hayvan üretimi yaptığı belirlenen kişiye 162.000 lira tazminat ve 11.977 lira idari para cezası olmak üzere toplam 173.977 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARLA TEMİN EDİLEN HAYVANLARIN ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİ VE...

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARLA TEMİN EDİLEN HAYVANLARIN ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİ VE DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ÇEŞİTLİ TÜRLERDE KUŞLAR ELE GEÇİRİLİRKEN, İŞLETME SAHİBİNE TOPLAM 173 BİN 977 LİRA CEZA UYGULANDI.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE YASA DIŞI YOLLARLA TEMİN EDİLEN HAYVANLARIN ÜRETİMİ YAPILAN İŞ YERİ VE...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 10 Kasım 2012'de Helikopter Kazasında Şehit Olan 17 Mehmetçik Dualarla Anıldı
2
Sorgun'da 3. Hilal Ev Açıldı: Kadınlara Sosyal Destek ve Çocuk Kütüphanesi
3
Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl
4
Erkan Aydın'dan Bağlarbaşı'nda yürek ısıtan buluşma
5
Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı: Muş'ta Verim Artışı
6
Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı