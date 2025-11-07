Tekirdağ Çorlu’da Yasa Dışı Hayvan Üretimine Ağır Ceza

Çorlu’da yasa dışı üretim yapan iş yerine operasyon

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yasa dışı yollarla temin edilen hayvanların üretiminin yapıldığı bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kuş ele geçirildi ve işletme sahibine ağır para cezaları uygulandı.

İhbar sonrası ortak operasyon

Olay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tekirdağ şubesine gelen ihbar üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen arama sonucu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde yasa dışı üretim yapılan bir iş yeri ve depo tespit edildi.

Ele geçirilen türler ve sayılar

İncelemede, 1 adet Sultan papağanı, 6 adet Forpus papağanı ve 45 adet Gülen kumru ele geçirilerek koruma altına alındı.

Uygulanan cezalar

Ekipler tarafından yasa dışı yollarla hayvan üretimi yaptığı belirlenen kişiye 162.000 lira tazminat ve 11.977 lira idari para cezası olmak üzere toplam 173.977 lira ceza uygulandı.

