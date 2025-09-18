Tekirdağ Çorlu'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadının Ayağının Üzerinden Otomobil Geçti

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde meydana gelen olayda, yaya geçidini kullanan N.D.'nin ayağının üzerinden otomobil geçti.

Kaza, sürücü H.G. idaresindeki otomobilin yaya geçidinde bulunan N.D.'ye çarpması ve aracın ayağının üzerinden geçmesi sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.D., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü H.G.'ye, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle 4 bin 512 lira idari para cezası uygulandı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.