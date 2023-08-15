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Tekirdağ Çorlu'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı!

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Tekirdağ Çorlu'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı!
İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel saldırısının üzerinden daha 16 gün geçerken, benzer bir olay bu kez Çorlu'da yaşandı. Bir tekel bayisine giden 3 kişi, veresiye alamadıkları için esnafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekelci esnaftan alışveriş yapan 3 kişi önce esnafı ve yanındaki şahsı darp ettikten sonra tehdit ederek iş yerine tabancayla ateş etti.

Olayın, saat 05.50 sularında Şeyhsinan mevkiinde meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre; T.A., K.P. ve E.Ç satın aldıkları ürünleri veresiye yazdırmak isteyince tekel bayisinin sahibi O.G. hesabı kime yazacağını sordu.

Bu sırada büfedeki 3 kişi O.G. ile tartışmaya başlarken, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar hem O.G.'ye hem de yanında duran diğer esnafa saldırmaya başladılar. Büfe sahibi tekme, yumruk ve votka şişeleriyle dövülürken içlerinden biri silahını çıkardı ve tehditler savurmaya başladı. Eli silahlı saldırgan, büfeden çıktığı sırada işyerine rast gele ateş etti.

Tekirdağ Çorlu'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı!

Olaya tanık olan başka bir esnaf hemen 112'yi aradı.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin büfe önünde sağlık ekiplerini bekledikleri görülürken bu sefer geri dönen iki saldırgan, komşu esnaf A.D.'ye saldırarak tekme ve yumruk attı. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Çorlu Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayın ardından kaçan polis, T.A., K.P. ve E.Ç. isimli şüphelileri yakaladı ve gözaltına aldı. Saldırganların polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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