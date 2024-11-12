Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sıla Bebeğin Failleri Hakkında Açıklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kritik Açıklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve darbedilmesi sonucu yaşamını yitirmesi olayında faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Soruşturma Süreci

Açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismar ve beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında suçlamaların odağında yer alan suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ile birlikte anne B.Y.'nin tutuklandığı bilgisi verildi. Bu kişilerin, çocuğun cinsel istismarı ve suç delillerini yok etme gibi ağır suçlamalarla hâlâ cezaevinde oldukları belirtiliyor.

Faillerin Tutukluluğu ve Tahliye Kararları

İlgili açıklamada, Anne B.Y.’nin birlikte yaşadığı S.Ö. ve K.A'nın da dilenen delil toplama sürecinin sağlanabilmesi amacıyla tutuklandıkları bildirildi. Ancak, K.A. ve S.Ö. hakkında verilen tahliyelerin 08.10.2024 ve 31.10.2024 tarihleri olduğu belirtildi. Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği yönündeki kamuoyundaki yanlış bilgilendirme, bu açıklama ile yalanlanmış oldu.

Olayın Gelişimi

Sıla bebeğin acı dolu hikâyesi, annesi B.Y. tarafından 8 Eylül tarihinde Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmesiyle başlamıştı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konulmuş ve cinsel istismar şüphesiyle hastane yetkililerine bilgi verilmişti. Sıla, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak, tüm çabalara rağmen 7 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınarak güvence altına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.