Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 Ton Mıhlama Dağıtıldı

Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Coşkusu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi. Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önderliğinde düzenlenen festival, Karadeniz Mahallesi'nde ikinci gününü kutluyor.

Yöresel Lezzetler ve Eğlenceler

Festival alanında ziyaretçiler, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'nden gelen yöresel lezzetlerle tanışma fırsatı bulurken, kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Özel kazanlarda hazırlanan mi̇hlama, köylü ustalar tarafından yapılırken, vatandaşlar bu lezzeti tatma fırsatını yakaladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinlik alanında bulunarak vatandaşlara mıhlama dağıttı. Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin büyük bir heyecanla devam ettiğini belirtti. Akyüz, "Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. vatandaşlarımızın ilgisi çok güzel. Seneye mihlama miktarını 5 tona çıkarmayı planlıyoruz. Yarın festivalde 4,5 ton hamsi ikram edeceğiz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Karadeniz Kültürünü Yaşatmak İçin Bir Adım

Akyüz, bu festival ile Karadeniz kültürünü Tekirdağ'da yaşatmayı hedeflediklerini ve etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Festival için İstanbul'dan gelen Ömer Şahin ise, Trabzonlu olduğunu ve bu tür etkinliklere katılarak memleket hasretini giderme çabası içinde olduğunu paylaştı.

Yarınki etkinlikte, katılımcılara planlandığı gibi 4,5 ton hamsi ikram edileceği belirtildi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.