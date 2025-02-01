DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.661.043,46 -0,34%

Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 Ton Mıhlama Dağıtıldı

Tekirdağ'da düzenlenen '1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde katılımcılara 1 ton mıhlama ikram edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:47
Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 1 Ton Mıhlama Dağıtıldı

Tekirdağ'da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali Coşkusu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi. Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önderliğinde düzenlenen festival, Karadeniz Mahallesi'nde ikinci gününü kutluyor.

Yöresel Lezzetler ve Eğlenceler

Festival alanında ziyaretçiler, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'nden gelen yöresel lezzetlerle tanışma fırsatı bulurken, kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Özel kazanlarda hazırlanan mi̇hlama, köylü ustalar tarafından yapılırken, vatandaşlar bu lezzeti tatma fırsatını yakaladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, etkinlik alanında bulunarak vatandaşlara mıhlama dağıttı. Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin büyük bir heyecanla devam ettiğini belirtti. Akyüz, "Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. vatandaşlarımızın ilgisi çok güzel. Seneye mihlama miktarını 5 tona çıkarmayı planlıyoruz. Yarın festivalde 4,5 ton hamsi ikram edeceğiz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Karadeniz Kültürünü Yaşatmak İçin Bir Adım

Akyüz, bu festival ile Karadeniz kültürünü Tekirdağ'da yaşatmayı hedeflediklerini ve etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Festival için İstanbul'dan gelen Ömer Şahin ise, Trabzonlu olduğunu ve bu tür etkinliklere katılarak memleket hasretini giderme çabası içinde olduğunu paylaştı.

Yarınki etkinlikte, katılımcılara planlandığı gibi 4,5 ton hamsi ikram edileceği belirtildi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve...

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve...

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız
2
TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda
5
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor
6
Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi
7
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!