Tekirdağ'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, hakkındaki 20 suç kaydı ve kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası ile aranan bir hükümlü yakalandı.
Emniyet Ekiplerinin başarılı çalışması
İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir kimlik kontrolü gerçekleştirdi.
Bu kontrol esnasında durdurulan A.K. isimli şahsın, belirtilen suç kayıtları ve cezası tespit edildi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.