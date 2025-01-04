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Tekirdağ'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Marmaraereğlisi'nde 20 suç kaydı ve 12 yıl 4 ay cezası olan hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:44
Tekirdağ'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, hakkındaki 20 suç kaydı ve kesinleşmiş 12 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası ile aranan bir hükümlü yakalandı.

Emniyet Ekiplerinin başarılı çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Bu kontrol esnasında durdurulan A.K. isimli şahsın, belirtilen suç kayıtları ve cezası tespit edildi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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