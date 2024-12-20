Tekirdağ'da 127 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Firari Hükümlü Hızla Yakalandı
Tekirdağ'da, 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli firari hükümlü, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
Kapsamlı Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda G.G. hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.
Cezaevine Teslim Edildi
Yakaladıktan sonra işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da hakkında 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.