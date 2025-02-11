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Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Babası Tarafından Öldürüldü

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kızı ölü bulunan baba, cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:11
Tekirdağ'da 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Babası Tarafından Öldürüldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının evinde ölü bulundu. Olay, Hatip Mahallesi'nde meydana geldi ve durumu fark eden yakınları, A.Y.'nin (44) sosyal medya paylaşımlarından intihar girişiminde bulunabileceğinden endişe ederek polisi bilgilendirdi.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, A.Y'nin evine girmede zorluk yaşadı ve kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Sağlık ekipleri evde yaptıkları kontrollerde, A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızının bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y., tedavi için Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

A.Y.'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tuttuğu paylaşımlar yaptığı da öğrenildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y., polis tarafından gözaltına alındı.

Babanın İfadesi

Polis sorgusunda A.Y., olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini, sosyal medya hesabında kızının erkek arkadaşıyla olan paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini belirtti. İfadesinde, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim." dedi.

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