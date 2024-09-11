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Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Bebeğe Darbe Olayı: 2 Tutuklama Daha!

Malkara'da 2 yaşındaki bebeği darbeden 2 kişi tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:55
Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Bebeğe Darbe Olayı: 2 Tutuklama Daha!

Tekirdağ'da Dramatic Olay

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki S.Y. isimli kız bebeğin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı ve bu durum, tutuklu sayısını 3'e yükseltti.

Emniyet Süreci

Bebeğin darbedildiği iddiaları üzerine, 18 yaşından küçüklere ait 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına ifade veren bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın Arka Planı

Dün akşam saatlerinde S.Y., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan muayenede bebeğin vücudunda darp izleri tespit edildi. Bu durum sonrasında bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi gerekti. Burada yapılan beyin ameliyatının ardından bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Anne de Tutuklandı

Olayla ilgili olarak polisler, bebeğin annesi B.Y.'yi de gözaltına alarak çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Bebeğin durumu ve olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

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