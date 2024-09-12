Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Bebek İstismar Sonrası Entübe Olundu

2 Yaşındaki Bebek İstismar Edildi

Tekirdağ'da yaşanan üzücü bir olayda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bir bebeğin şiddet ve istismara uğradığını duyurdu. Bebeğin sağlık durumu oldukça kritik olup, entübe edildiği bildirildi.

Kardeşi Devlet Korumasında

Bakanlık yetkilileri, olay sonrasında bebeğin kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Ailelerin uyum ve güvenliğinin sağlanması adına gerekli önlemler alınacak. Gelişmeler İzlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili olarak gerekli takiplerin sürdürüleceğini ve mağdur çocukların güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı.