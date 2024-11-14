Tekirdağ'da 20 Terör Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Terörle Mücadele Başarıyla Sürüyor

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Vali Soytürk, kentte toplam 20 terör operasyonu düzenlendiğini ve bu operasyonların 14'ünün PKK, birinin DHKP/C ve 5'inin FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik olduğunu açıkladı. Yapılan operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Vali Soytürk, bu bilgiler doğrultusunda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda, ildeki emniyet ve jandarma teşkilatlarına destek olan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.

Asayiş ve Güvenlik Raporu

Konuşmasında asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Vali Soytürk, Tekirdağ'da ekim ayında 153 hırsızlık olayı aydınlatıldığını, 94 kişinin yakalandığını belirtti. Ayrıca, 288 kişi hakkında kesinleşmiş suçlardan aranması için işlemler gerçekleşti. Adli para cezası kapsamında ifadeye alınmak üzere 703 birey yakalandı ve toplamda 991 kişi işlem gördü.

Geçen ay aile içi ve kadına karşı şiddet konularında 321 aile içi olay meydana geldiğini söyleyen Soytürk, bu konuda KADES uygulamasının önemine vurgu yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 181 ihbar alınarak, 234 kişiye koruma kararı verilmiştir.

Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları

Kaçakçılık ile ilgili 52 operasyon gerçekleştirildi ve 101 şahıs yakalandı. Narkotik olaylara yönelik 436 operasyon yapılırken, 548 şüpheli göz altına alındı. Bu çerçevede 6 bin 856 gram uyuşturucu madde ve 55 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığına yönelik 34 operasyon yapıldı ve 9 organizatör ile farklı uyruklardan toplam 156 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.