Tekirdağ'da 2024'te Çevre Kirletici 211 Tesise 91 Milyon Ceza

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise toplam 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:25
Tekirdağ'da 2024'te Çevre Kirletici 211 Tesise 91 Milyon Ceza

Tekirdağ'da Çevre Kirliliğine Karşı Sert Önlemler

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla geçen yıl boyunca ani, şikayete dayalı ve planlı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerin Detayları

Denetim sürecinde, toplamda 1499 denetim yapıldığı ifade edildi. Bu denetimlerde hava ve su kirliliği gibi konularda kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucu 211 tesise toplamda 91 milyon 844 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 42 tesisin faaliyetleri durdurularak olduğu kaydedildi.

Devam Eden Denetimler

Açıklamada, bu yıl da denetimlerin süreceği vurgulandı. Çevreyi kirleten işletmelere, Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bu durum, Tekirdağ'ın çevresel sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmaların ne denli önemli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği...

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği bildirildi. Kentte, geçen yıl çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 1499 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği...

Tekirdağ'da 2024 yılında çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza kesildiği bildirildi. Kentte, geçen yıl çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve dışı saatlerde 1499 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

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