Tekirdağ'da 25 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesinde Operasyon

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Arama ve Ele Geçirme Detayları

Ekipler, Kapaklı'daki depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan aramada, yalnızca 25 ton sahte deterjan değil, aynı zamanda bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri

Olayla bağlantılı olarak, adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayın arka planını araştırmakta ve sahte ürünlerin piyasaya sürülmeden önce engellenmesini amaçlamaktadır.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.