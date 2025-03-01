Tekirdağ'da 251 Litre Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 251 litre sahte içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Y.E. isimli şahsın evinde sahte içki bulunduğu bilgisini aldı ve derhal harekete geçti.

Gerçekleştirilen aramalarda, 251 litre sahte içki ve çok sayıda boş içki şişesi bulundu. Olayla ilgili olarak Y.E. gözaltına alındı ve jandarma ekipleri tarafından sorgulama işlemlerine devam edilmektedir.

Bu operasyon, Tekirdağ'daki sahte içki üretimi ve satışına yönelik sürdürülen denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.