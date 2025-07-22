Tekirdağ'da 256 Tarihi Eser Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 256 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, edindikleri bilgiler doğrultusunda bir iş yerinde arama yapmak üzere harekete geçti.

Ele geçirilen Tarihi Eşyalar

Yapılan aramada, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği gibi çok değerli eşyalar bulundu. Bu durum, tarihi eser kaçakçılığına yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltı İşlemi

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi gözaltına alındı. Yetkililer, kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.