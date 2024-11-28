Tekirdağ'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girişi tespit edilen 28 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmekte.

Operasyon Detayları

Ergene ilçesinde gerçekleşen denetimde, 28 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu göçmenlerin jandarma işlemleri tamamlandıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

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Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.