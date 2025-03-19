Tekirdağ'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askeri araç ile iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitler Bulvarı'nda gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca harekete geçti.

Kazada yaralanan ve aralarında 3'ü askeri personel olan toplam 6 kişi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisine başlandığı öğrenildi.

Olay yerine ulaşan Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, kaza hakkında bilgi alarak inceleme yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, askeri araç ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.