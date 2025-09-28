Tekirdağ'da 3 Günlük Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Tekirdağ'da 3 gündür etkili poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Bekleyen gemiler ve hız

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kıyıya vuran atıklar

Poyrazın oluşturduğu dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava durumu beklentisi

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

