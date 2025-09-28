Tekirdağ'da 3 Günlük Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili poyraz, Tekirdağ açıklarında deniz ulaşımını aksattı; 11 şilep ve tanker bekletiliyor, kıyıya yosun ve atık sürüklendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:26
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Bekleyen gemiler ve hız

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kıyıya vuran atıklar

Poyrazın oluşturduğu dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava durumu beklentisi

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

