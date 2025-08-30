DOLAR
Tekirdağ'da 30 Ağustos'ta TCG Enez Ziyarete Açıldı

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında mayın avlama gemisi TCG Enez Ceyport Limanı'nda halka açıldı; personel ziyaretçilere bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:34
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın avlama gemisi TCG Enez, Tekirdağ'da halka açıldı.

Gemi Ceyport Limanı'na demirlerken, görevli personel ziyaretçilere geminin görevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler ailecek katıldı

Vatandaşlardan Anıl Alkıran, 30 Ağustos dolayısıyla kente gelen gemiyi ailece gezdiklerini söyledi. Alkıran, "Hem biz hem de çocuğumuz burada gemi hakkında personelden bilgi aldık. Her sene ilimize bir gemi geliyor. Bu, bizim için çok anlamlı. Çocuklarımızı milli bilinçle yetiştirmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Aşkın Topçu ise çok anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası kentten ayrılacak.

