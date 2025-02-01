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Tekirdağ'da 365 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 365 litre sahte içki ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:37
Tekirdağ'da 365 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon ile 365 litre sahte içki ele geçirdi. Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç., H.B. ve A.K. adlı şüphelilerin evlerine yapılan baskında, sadece sahte içki değil, aynı zamanda bir pompalı tüfek de bulundu.

Operasyon, jandarma ekiplerinin aldıkları ihbar üzerine başladı. Şüphelilerin evlerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Düzenlenen baskın sonucunda, 365 litre sahte içkinin yanı sıra yasadışı olan tüfek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu tür operasyonların, sahte içki ve yasadışı silah ticareti gibi suçlarla mücadelede devam edeceği vurgulandı.

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